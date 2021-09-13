بالصور: حاكم دبي يتجول بالدراجة الهوائية في موقع “إكسبو 2020 دبي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

جال الشيخ محمد بن راشد آل ‏مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي بالدراجة الهوائية في مرافق معرض “إكسبو 2020 دبي”، وسط ترقب عالمي لانطلاق هذا الحدث الكبير في الأول من أكتوبر المقبل.

ونشر المكتب الإعلامي لإمارة دبي على “تويتر” صورا لبن راشد وهو يجول في الموقع.

وتستعد الإمارات لانطلاق معرض “إكسبو 2020 دبي” الذي يعد أحد أكبر الفعاليات التجارية والاقتصادية التي تنعقد في ظل جائحة كورونا، حيث يتوقع أن يجذب نحو 25 مليون زائر.

ومن المقرر أن يبدأ المعرض في أول أكتوبر 2021 وسيستمر حتى 31 مارس 2022.