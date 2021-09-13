شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 49 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 22 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 27 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 95248 حالة، بينهم 751 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 89861 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.