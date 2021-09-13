شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء دول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الإثنين، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 225 مليونا و479 ألفا و436 إصابة حتى الساعة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و644 ألفا و176 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 202 مليونا و68 ألفا و229 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 27254 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و219 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 33.264.175 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 442.874 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 293 وفاة و10615 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وبذلك بلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البرازيل 586851 حالة وفاة، بينما وصل عدد الإصابات إلى نحو 21 مليون حالة منذ بدء الجائحة.

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، عن تسجيل كوريا الجنوبية 1433 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 274,415 إصابة.

كما سجلت البلاد حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2360 وفاة.

سجلت بريطانيا 56 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بكوفيد-19 نزولا من 156 حالة في اليوم السابق.

كما تم تسجيل 29173 إصابة جديدة بالفيروس نزولا من 29547 إصابة في اليوم السابق.

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 34 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا مقابل 57 في اليوم السابق و4664 إصابة جديدة مقابل 5193 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 129919 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير شباط من العام الماضي في ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامن على مستوى العالم. وسجلت كذلك نحو 4.61 مليون إصابة حتى اليوم.

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 224 وفاة و5139 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا .

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 267748 بينما سجلت البلاد ثلاثة ملايين و511882 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

تطعيمات فيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و67 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1207508 إصابة، منها 90545 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26787 وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1090176 حالة.

وفي العالم العربي، سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1953 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 904647 .

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أنها سجلت 58 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 13546، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 857655.

في الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 807384 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 784613 حالة شفاء بعد تسجيل 1098 حالة إضافية، كما سجلت 6 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10548 حالة.

في لبنان، تم تسجيل 785 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع الإصابات إلى 613498 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 570186 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 8192 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

وسجلت موريتانيا 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 34 ألفا و 878، فيما بلغ إجمالي الوفيات 754.

وسجلت الكويت 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في الساعات الـ 24 الماضية وحالة وفاة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان بأن إجمالي الإصابات بلغ 410784 والوفيات 2431 ، فيما بلغ إجمالي المتعافين 407145 بعد تسجيل 144 حالة.