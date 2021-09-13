شكرا لقرائتكم خبر عن 490 طلبا خدميا و11 أداة رقابية حصاد نشاط هيام الطباخ نائبة التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة وبيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة هيام الطباخ عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 21 جلسة عامة.

- المشاركة فى 27 زيارات رسمية و12 زيارات ميدانية.

- استخدام 11 من الأدوات الرقابية من بينهم طلب إحاطة عن مشكلة انقطاع مياه الشرب الصحى المستمر بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ وطلب إحاطة مقدم بخصوص زيادة بدل الانتقال فى الأنشطة داخل المحافظات للطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة ومديرياتها على مستوى الجمهورية.

- حضور 33 جلسة باللجان النوعية.

- 490 طلبت خدميا.

- المشاركة فى 16 ندوات وفعاليات.



