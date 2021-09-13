شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير للجان التنسيقية يرصد محطات ريادة الصناعة والإنسانية لمحمود العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن محطات ريادة الصناعة والإنسانية فى حياة رجل الأعمال الراحل محمود العربى، جاء فيه أنه فى عام 1963 أنشأن العربى أول مشروع له بالشراكة مع أحد أصدقائه وكان عبارة عن مكتبة لبيع الأدوات المدرسية بالموسكى برأس مال 5 آلاف جنيه وأنه ظل محتفظا به حتى الان باعتباره على حد قوله "عتبة الخير".

وأضاف التقرير أنه فى أواخر ستينات القرن الماضى قررت الحكومة صرف الأدوات المدرسية للطلاب بالمجان، فتحولت تجارة العربى للأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أنه فى السبعينات ومع سياسة الانفتاح بدأ العربى فى تأسيس شركة مساهمة وأنه فكر فى الحصول على توكيل لإحدى الشركات الأجنبية وعن طريق أحد اليابانيين الدارسين فى الجامعة الأمريكية استطاع الحصول على توكيل وأنه فى عام 1975 زار العربى اليابان لمشاهدة المصانع التى حصل على توكيلها وطلب من مسئولى الشركة إنشاء مصنع لتصنيع الأجهزة الكهربائية فى مصر.

ولفت التقرير إلى أنه فى عام 1978 أنشأ العربى شركته لصناعة الأجهزة الكهربائية بالتعاون مع الشركة اليابانية وأنه تم الاتفاق على أن يكون المنتج المحلى 40% ليتصاعد إلى 60% لاحقا إلى أن وصل إلى 95% الآن.

وذكر التقرير أنه لم يكن العربى يرغب فى العمل السياسى خاصة بعد تجربته فى عضوية مجلس النواب فى الثمانيات بناءً على طلب من محافظ القاهرة، مشيرا إلى أنه فى عام 1980 انتخب العربى عضوا بمجلس إدارة غرفة القاهرة ثم أمين صندوق ليصبح عام 1995 رئيسا لاتحاد الغرف التجارية.



