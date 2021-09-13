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إصابة 17شخصًا بفيروس كورونا في كفر الشيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، إصابة 17 شخصًا بفيروس المستجد، طبقًا لنتائج تحاليل pcr الخاصة بهم، وذلك بعد أخذ مسحاتهم الطبية، في 4 مستشفيات مختلفة بالمحافظة.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، مساء أمس الأحد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه وفقًا للحالات المصابة بفيروس كورونا، سجل مستشفى صدر كفر الشيخ، إيجابية 5 حالات، ومستشفى الحامول المركزي، 5 حالات، ومستشفى حميات كفر الشيخ 4 حالات، ومستشفى دسوق العام، 3 حالات.

وقال إن هؤلاء المصابون يتلقون العلاج اللازم، في المستشفيات المذكورة، وفق بروتوكول وزارة الصحة الخاص بعلاج مرضى .

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محمد يوسف

محمد يوسف

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