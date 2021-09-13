بسبب مرافقين بالعزل.. إحالة موظف أمن للتحقيق بمستشفى مطوبس بكفر الشيخ- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس في كفر الشيخ، مسؤول الأمن بقسم العزل الصحي بمستشفى مطوبس المركزي، للتحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية بمجلس المدينة، واستبعاده من عمله، وذلك لتقاعسه في العمل.

كان رئيس مركز ومدينة مطوبس، توجه إلى زيارة مستشفى مطوبس المركزي، في النوبتجية الليلية، لمتابعة حالة العمل في المستشفى، ففوجئ بوجود أشخاص غير مرضى في قسم العزل الصحي بالمستشفى، وتبين أنهم مرافقين للمرضى، ما يعد تقاعس مسئول الأمن بالقسم في عمله، وعدم متابعة من مسؤولي المستشفى.

وخلال تفقده لكافة الأقسام بالمستشفى التقى بأهالى المرضى للاستماع لبعض مطالبهم، وذلك بحضور الدكتور فتح الله حماد، مدير عام المستشفى.