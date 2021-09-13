زعيم المعارضة التركية يشن أعنف هجوم ضد أردوغان وصهره

تعهد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا بأن يجبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصهره وزير المالية السابق، بيرات البيرق، على دفع الرصيد الهائل المفقود من احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي التركي.

تصريحات كيليتشدار أوغلو، جاءت تعليقا على استفزاز أردوغان له. قال أردوغان في خطابه من كهرمان مرعش “ظل السيد كمال يسأل أين 128 مليار دولار لم يعد يصدر صوت لهم” الآن، بعد أن أصبح الاحتياطي 118 مليار دولار.

خلال عدة تدوينات على تويتر، قال كيليتشدارأوغلو إن أردوغان لم يكشف مصير 128 مليار دولار أنفقها البنك المركزي التركي خلال عام.

كيليتشدار أوغلو قال إن “أردوغان ابتلع خزينة الدولة مع صهره”، مقسما أنه سيجعل أردوغان يسدد كل قرش أهدره وفق تصريحه.