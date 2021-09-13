محمد الفلاح - جهنم تثير انتقادات بلبنان ضد الوزير قرداحي

الإثنين 13 سبتمبر 2021

دعا وزير الإعلام اللبناني الجديد، جورج قرداحي، وسائل الإعلام إلى عدم استضافة محللين يبشرون لبنان بالجحيم، ما أدى إلى موجة اعتراض.



وتوجه قرداحي بكلمة أثناء عودته إلى لبنان من الإمارات إلى "بعض الجهابذة والمحللين الذين ظهروا عبر شاشات الوسائل الإعلامية خلال اليومين الماضيين وحللوا تشكيل الحكومة والمحاصصة"، قائلاً "فليسمحوا لنا وليهدأوا قليلاً".

واستغرب قرداحي وصف البعض للحكومة على أنها "حكومة المحاصصة"، داعياً وسائل الإعلام إلى عدم استضافتهم والتركيز على بثّ الإيجابية.

وأضاف “كما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إننا في طائرة تهبط اضطراريا، وعلينا جميعاً التعاون حتى نبعث نفحة من الأمل إلى الناس الذين أقول لهم إننا سنحاول القيام بكل ما هو إيجابي، وليهدأ الذين يريدون الذهاب بنا الى الجحيم، لأننا لا نريد ذلك ومن يريد ذلك فليذهب وحده”.

كلام قرداحي أدى إلى حملة تنديدات واسعة من قبل صحفيين أولاً وناشطين اعتبروا أن الوزير يلعب دور الوصي على المنابر ومحطات التلفزة.

وقالت جمعية "إعلاميون من أجل الحرية": "ننظر بأسف وقلق وندين ما قاله وزير الإعلام الإعلامي جورج قرداحي، الذي استهل عمله الوزاري بالطلب إلى وسائل الإعلام عدم استضافة صحفيين وإعلاميين يخالفونه الرأي".

وأضافت: "لا يا سيادة الإعلامي الوزير، لست أنت ولا أي مسؤول آخر يقرر عن وسائل الإعلام من تستضيف، وإذا كنت قد بدأت مهمتك على هذا النحو، فاعلم أنك وزير للإعلام في بلد الحريات فيه أقوى من الإملاءات الرعناء، كما في بلد يختلف عن النماذج التي تتمثل بها وتفخر".

بدوره حذّر "تجمّع نقابة الصحافة البديلة" (صحافيون تمردوا على نقابتهم عقب احتجاجات أكتوبر) السلطة من مغبّة تأدية دور "الوصيّ على وسائل الإعلام"، مشدّداً على ضرورة احترام الحريات الإعلامية.

وأكّد التجمع أنّ "محاولات تحويل لبنان دولة أمنية سيتمّ التصدّي لها من قبل الإعلاميين أولاً"، مذكّراً بـ"ضرورة إلغاء وزارة الإعلام أسوة بالبلدان الديمقراطية التي تحترم حرية التعبير".

وأشار التجمّع في بيان إلى أوّل تصريح لقرداحي من مطار بيروت، "سامحاً لنفسه بتأدية دور الوصيّ على وسائل الإعلام وتحديد ما يجب أن يقال وما يجب أن يُحجب، عبر دعوة وسائل الإعلام إلى عدم استضافة المحللين الذي أشاروا إلى المحاصصة المكشوفة في تشكيل الحكومة".

و الجمعة، تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي عقب 13 شهرا من التعثر إثر استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في العاشر من أغسطس/آب 2020 ويتولى الإعلامي المشهور جورج قرداحي منصب وزير الإعلام فيها.