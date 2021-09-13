شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. خطة توسيع الإنترنت بالمناطق الريفية تثير مخاوف المدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تثير المدن والمقاطعات الحضرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة مخاوف من أن القاعدة الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن قد تمنعهم من الاستفادة من 350 مليار دولار من مساعدات الإغاثة من فيروس كورونا لتوسيع اتصالات الإنترنت عالية السرعة، حيث وضع بايدن هدفًا يتمثل في توفير إنترنت سريع وبأسعار معقولة لكل أسرة أمريكية. اتخذت خطة الإنقاذ الأمريكية خطوة نحو ذلك من خلال تضمين البنية التحتية للنطاق العريض بين الاستخدامات الأساسية لتدفق المساعدات الوبائية إلى كل مدينة ومقاطعة وولاية.

لكن قاعدة مؤقتة نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية قلصت من أهلية النطاق العريض. وتركز على المناطق التي تفتقر إلى النطاق العريض الموثوق به ، والذي يربط الأجهزة بالإنترنت عبر كابل أو خط بيانات ، بسرعات تنزيل لا تقل عن 25 ميجابت في الثانية وسرعات تحميل لا تقل عن 3 ميجابت في الثانية، حتى تضمن التمويل للمناطق الريفية النائية التي لديها خدمة إنترنت بطيئة أو معدومة، لكن المدن تؤكد أن علامة الأهلية تتجاهل حقائق احتياجات الإنترنت اليوم.

وعلى الرغم من توفر النطاق العريض في معظم المدن بالفعل، إلا أن السرعة قد لا تكون كافية للتعامل مع العديد من الأشخاص في المنزل الذين يحاولون العمل والدراسة وبث الترفيه في وقت واحد - وهو سيناريو شائع أثناء جائحة فيروس كورونا- ويمكن أن يكون السعر أيضًا أكثر مما يستطيع السكان ذوو الدخل المنخفض تحمله.