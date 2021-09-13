تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بعد دقائق من غارات إسرائيلية ليلية

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، لليلة الثالثة على التوالي، وهو ما أعقبه ردّ فوري، للمرة الأولى، بإطلاق قذيفة صاروخيّة جديدة صوب مستوطنات الغلاف.



وقال متحدّث باسم جيش الاحتلال إن الأخير رصد إطلاق صاروخ آخر من غزة ليل الأحد، الاثنين، واعترضته "القبة الحديدية".



وقبل ذلك، كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن صافرات الإنذار دوت مجددا في مستوطنات غلاف غزة، وذلك للمرة الثانية في غضون ساعات، بعد أن أطلق صاروخ في وقت سابق مساء الأحد صوب مستوطنة "سديروت"، أعلن جيش الاحتلال كذلك اعتراضه عبر القبة الحديدة.



ولم تسفر الغارات الإسرائيلية عن وقوع أضرار، فيما لم يعلن أي فصيل فلسطيني حتى اللحظة مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ.



وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها "سرايا القدس" الذراع العسكري لـ"الجهاد الإسلامي"، قد توعّدت الاحتلال الإسرائيلي في حال المساس بالأسرى الفلسطينيين الـ6 الذين انتزعوا حريّتهم من سجن جلبوع، وينتمي معظمهم لـ"الجهاد الإسلامي"، قبل أن يعاد اعتقال 4 منهم، وهو ما تزامن مع بدء إطلاق الصواريخ من القطاع.



وفي وقت سابق اليوم، كانت قائد أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، قد توعّد حركة "حماس" وقطاع غزة في حال تصاعد الوضع جنوبًا، قائلًا: "سنرد بكل قوة على كل انتهاك، وفي حال تفاقمت الأمور فستدفع حماس وغزة ثمنًا باهظًا".

المصدر: وكالات