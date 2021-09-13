محمد الفلاح - مقتل 6 حوثيين بمعارك عنيفة على جبهتين في الحديدة

الإثنين 13 سبتمبر 2021

قتل 6 عناصر من صفوف مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا وجرح العشرات، الأحد، في معارك عنيفة على جبهتين في محافظة الحديدة غربي اليمن.



وخاضت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي معارك شرسة في جبهتي "الفازة" التابعة إداريا لمديرية التحيتا و"حيس" في الريف الجنوبي للمحافظة المطلة على البحر الأحمر والمشمولة باتفاق أممي.

وقالت القوات المشتركة في بيان، إن "6 عناصر من صفوف المليشيات قتلوا وجرح آخرون أثناء محاولتهم التسلل إلى الخطوط الأمامية لجبهة الفازة بالتحيتا".

وبحسب البيان، فأن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مجاميع مليشيات الحوثي قبل تقهقرهم.

في جبهة حيس، قال البيان إن القوات المشتركة، لقنت مليشيات الحوثي دروساً قاسية تكللت بخسائر بشرية ومادية فادحة جراء جرائمها المتواصلة بحق المدنيين وخروقاتها المتصاعدة لاتفاق ستوكهولم.

وأوضح البيان أن اشتباكات شرسة اندلعت بين القوات المشتركة والحوثيين في أعقاب استقدام المليشيات لتعزيزات كبيرة إلى قرب خطوط التماس في الجهة المتاخمة لمديرية الجراحي.

وذكر أن القوات المشتركة دمرت مربض مدفعية وآلية تقل مدفع بي 10 فضلا عن تكبيد المليشيات قتلى وجرحى وإجبار من تبقى على الفرار.

ودخلت محافظة الحديدة منذ توقيع "اتفاق ستوكهولم" 18 ديسمبر/كانون الأول 2018 بين مليشيات الحوثي والحكومة الشرعية برعاية الأمم المتحدة في حرب منسية تصاعدت بشكل خطير مؤخرا.

وتتهم القوات الحكومية مليشيات الحوثي بتحويل التهدئة الهشة إلى غطاء للأنشطة العدائية والإرهابية فضلا عن فرض قيود على تحركات بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.