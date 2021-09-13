شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. مقتل شخصين في انفجار ناتج عن تسرب غاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر في خدمات الطوارئ لوكالة الأنباء الروسية (تاس) يوم السبت، إن انفجار بسبب تسرب غاز منزلي في مبنى سكني من طابقين في بلدة يليتس الروسية بمنطقة ليبيتسك أسفر عن مقتل شخصين.

وقال المصدر "انتشلت جثة طفل من تحت الانقاض. وأسفر الحادث عن مقتل شخصين." وذكرت تقارير سابقة أن الانفجار أسفر عن إصابة ستة أشخاص ، نقل خمسة منهم إلى المستشفى.

واضاف المصدر "حسب التقارير الاولية تسبب تسرب غاز بانفجار دمر نصف المبنى".