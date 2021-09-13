محمد الفلاح - قصف إسرائيلي على مواقع شمالي وجنوبي غزة

الإثنين 13 سبتمبر 2021

قصف الطيران الإسرائيلي، الإثنين، مواقع شمالي وجنوبي قطاع غزة.



فيما دوت صافرات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة.

ومساء الأحد، اعترضت منظومة القبة الحديدية قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت وعدة تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وأشار بيان للجيش الإسرائيلي إلى أن الأمر قيد التحقيق؛ ولكن محطات التلفزة الإسرائيلية أشارت إلى اعتراض منظومة القبة الحديدية قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع، ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يتم فيه إطلاق قذيفة من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل.

وفجر الأحد، نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على أهداف في غزة، قال إنها جاءت ردا على إطلاق قذيفة ليلة أمس.

ويأتي التصعيد الحالي بالتزامن مع فعاليات احتجاجية فلسطينية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.