شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة باريس تعلن نيتها لمنافسة ماكرون في انتخابات الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبحت آن هيدالجو، عمدة باريس الاشتراكية، أحدث سياسية تعلن عن نيتها لمنافسة إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى في أبريل المقبل، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء، أمس الأحد.

وقالت هيدالجو، أمس، في مدينة روان شمال باريس: «لقد قررت أن أكون مرشحة للرئاسة الفرنسية، إنني مستعدة».

ويجب أن تفوز هيدالجو «62 عاما» أولا بالدعم الرسمي لحزبها، وينقسم بعض الأعضاء حول ترشيحها.

ويريد ستيفان لو فول، وزير الزراعة السابق، الذي يتمتع بنفوذ، والمتحدث باسم الحكومة، إجراء انتخابات تمهيدية بدلا من تعيينها بشكل مباشر.

وإذا تم اعتماد هيدالجو من قبل الاشتراكيين، فإنها ما زالت تواجه معركة شاقة لإقناع الناخبين أنها يمكنها المصالحة مع فرنسا بعد خمس سنوات من قيادة ماكرون التي شهدت مظاهرات وجائحة فيروس كورونا.

وكانت مارين لوبان الزعيمة اليمينية الشعبوية الفرنسية، قررت التنحي مؤقتا عن منصبها كرئيسة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المعارض، لإتاحة مزيد من الوقت لها للقيام بحملات انتخابية.

وتخوض لوبان انتخابات الرئاسة الفرنسية العام المقبل ضد منافسها الرئيسي إيمانويل ماكرون، وكانت خسرت بالفعل مرة واحدة أمام ماكرون عام 2017.

والسبت، سجلت فرنسا 9601 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 6 ملايين و972 ألفا و934 إصابة، كما سجلت البلاد 47 وفاة إضافية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 115 ألفا و488، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.