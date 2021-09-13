شكرا لقرائتكم خبر عن الستار الحديدي يعود من جديد إلى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد موقع «أتلانتك كاونسل» أن الستار الحديدي، الذي ساد خلال الحقبة الباردة، والذي عزل أوروبا الشرقية عن بقية القارة في طريقه للعودة مرة أخرى عبر الجهود، التي تقوم بها روسيا لعسكرة بيلاروسيا وخطط التكامل معها.

وبحسب مقال لـ «براين ويتمور»، وهو زميل بارز غير مقيم في مركز أوراسيا التابع لـ«أتلانتك كاونسل» والأستاذ المساعد بجامعة تكساس، اختار ألكسندر لوكاشينكو موقعًا مُعبرًا الأسبوع الماضي ليعلن أن بيلاروسيا ستتلقى قريبًا شحنة هائلة من المعدات العسكرية من روسيا.

وأضاف: في حديثه في مدينة بابرويسك بشرق بيلاروسيا في الأول من سبتمبر، قال الزعيم الأوتوقراطي إن روسيا سترسل طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وأنظمة صواريخ دفاع جوي، ربما تشمل أنظمة صواريخ إس 400، في المستقبل القريب.

وأردف: يجب أن تكون أهمية إصدار مثل هذا الإعلان في بابرويسك واضحة لأي شخص يتابع لعبة القط والفأر، التي كانت عليها العلاقات الروسية البيلاروسية في السنوات الأخيرة.

ومضى يقول: منذ عام 2013، يحاول زعيم الكرملين فلاديمير بوتين تقوية سلاح لوكاشينكو للسماح بقاعدة جوية روسية جديدة في تلك المدينة، وكان لوكاشينكو يقاوم منذ فترة طويلة. وتابع: كان هذا على ما يبدو حتى وقت قريب. بالعودة إلى مارس 2021، أشار لوكاشينكو إلى أنه مستعد للتخلي عن معارضته طويلة الأمد للقاعدة في بابرويسك. المدينة هي بالفعل موقع قاعدة جوية بيلاروسية.

ونوه الكاتب إلى أن إعلان لوكاشينكو عن شحنة عسكرية روسية كبيرة جديدة مجرد أحدث نقطة بيانات في نمط يشير إلى تكثيف عسكرة بيلاروسيا وتسريع اندماج القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية.

وتابع: بعد أيام، وصلت شحنة من مقاتلات SU-30SM إلى قاعدة جوية في بارانوفيتشي، أيضا في غرب بيلاروسيا. وفي الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر، تجري مناورات عسكرية روسية بيلاروسية مشتركة ضخمة زاباد -2021.

ونوه الكاتب إلى أن تصعيد عسكرة بيلاروسيا وتوسيع الوجود العسكري الروسي داخل البلاد يمثل أهم تغيير نوعي في المعادلة الأمنية على الجناح الشرقي لحلف الناتو منذ ضم موسكو لشبه جزيرة القرم عام 2014 والتدخل المسلح في منطقة دونباس الأوكرانية.

وبحسب الكاتب، فإن هذا الاتجاه يهدد بشكل مباشر أمن لاتفيا وليتوانيا وبولندا. كما أنه يعزز قدرة موسكو على إغلاق ما يُعرف بـ «فجوة سوالكي»، التي تقع على امتداد حوالي 100 كيلو متر من الحدود البولندية الليتوانية المحصورة بين بيلاروسيا ومنطقة كالينينغراد الروسية العسكرية بشدة، الأمر الذي من شأنه أن يفصل دول البلطيق فعليًا عن بقية الناتو.

وتابع: قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن عودة أوروبا المنقسمة، ولكن مع تزايد تشابه بيلاروسيا مع المنطقة العسكرية الغربية لروسيا، يبدو أن الأمور تسير في هذا الاتجاه بالتأكيد.

وأضاف: إضافة إلى أجواء الستار الحديدي، بدأت بولندا وليتوانيا ولاتفيا مؤخرًا في بناء أسوار من الأسلاك الشائكة على حدودها مع بيلاروسيا ردًا على أزمة صنعها لوكاشينكو عن طريق استيراد المهاجرين من جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى مينسك، ومن ثم تسهيل دخولهم غير القانوني إلى أوروبا.

واختتم بقوله: يمكن بالفعل أن ينزل الستار الحديدي الجديد على أوروبا. قد لا يكون على نفس مستوى الحاجز على مستوى القارة في حقبة الحرب الباردة، لكن مع ذلك له تداعيات كبيرة على الأمن الأوروبي والمواجهة مع روسيا بوتين.