شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس «بولسونارو».. يضع الديمقراطية البرازيلية في أزمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «فوكس» الأمريكي إن التجمع الذي دعا إليه رئيس البرازيل جايير بولسونارو في 7 سبتمبر، الموافق لعيد استقلال بلاده، يؤكد أن أزمة الديمقراطية في البرازيل لم تنتهِ بعد.

وبحسب تقرير للموقع، خلال عيد استقلال البلاد، اغتنم بولسنارو المناسبة لمواصلة هجومه على المؤسسات الديمقراطية في البلاد. وتابع: دعا بولسونارو أنصاره المتشددين إلى التجمع، بينما كان يهاجم الكونجرس والقضاء بسبب رفضهما التجاوب مع محاولاته لإعادة كتابة القواعد الانتخابية قبل انتخابات 2022، إضافة إلى التحقيقات معه وحلفائه التي قد تعرضهم للخطر جنائيا. وأردف الموقع: إن الرئيس البرازيلي خاطب الحشود في مدينتي برازيليا وساو باولو، مستخدما المناسبة لمهاجمة وتهديد المحكمة العليا.

وأضاف: على الرغم من تجمع ما يقدر بنحو 100 ألف من أنصار بولسونارو في العاصمة برازيليا، وكذلك في ساو باولو، فإن المسيرات لم تشهد اندلاع أعمال عنف وفوضى جماعية.

واستطرد: قبل 7 سبتمبر، كان البعض يخشى تكرار شيء مماثل لتمرد 6 يناير في الولايات المتحدة.

ومضى يقول: لم يحدث ذلك، على الرغم من المخاوف من أن المتظاهرين المؤيدين لبولسونارو قد يحاولون اقتحام المحكمة العليا. على الرغم من وقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، فإن محاولات تجاوز حواجز الشرطة باءت بالفشل إلى حد كبير.

جمهور غاضب

لكن، بحسب الكاتب، فإن التهديد على المؤسسات البرازيلية لم ينته، من بولسونارو ولا من أولئك الذين يدعمونه بلا شك.

وأشار إلى أن هذا الخطر يأتي من ضعف بولسونارو السياسي، حيث تشعر شريحة كبيرة من الجمهور بالغضب بسبب سوء تعامله مع جائحة كورونا، التي أودت بحياة أكثر من 580 ألف شخص، وهو أحد أسوأ معدلات الوفيات في العالم.

وتابع: هذا إلى جانب الاقتصاد البرازيلي الراكد، والفضائح التي لا تعد ولا تحصى التي تلاحق بولسونارو، أضعفت شعبيته. لقد وصل معدل تأييده إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند نحو 23 %. إنه يخسر الآن وبشكل سيئ في أحدث استطلاعات الرأي الرئاسية، حيث يشير البعض إلى أنه قد يفشل حتى في التقدم إلى جولة الإعادة.

وأردف: يشهد بولسونارو سقوطه السياسي، وربما الشخصي، في آن واحد. في مواجهة هذه الأزمات التي صنعها بنفسه، فإنه يخلق أزمة أخرى ضد الديمقراطية البرازيلية، في محاولة يائسة للاستيلاء على السلطة وحماية نفسه.

وأشار إلى أن خطاب بولسونارو في ساو باولو الثلاثاء الماضي، والذي قال فيه إنه لا يمكنه المشاركة في مهزلة مثل تلك التي يرعاها رئيس المحكمة الانتخابية، يشكل خطورة.

تشويه الديمقراطية

ونقل عن باولو باروزو، أستاذ القانون المساعد في كلية بوسطن، قوله: إن القادة مثل بولسونارو لا يجيدون المضي في هذه العمليات الديمقراطية، إلا بشرط أن يكونوا الفائزين. في اللحظة التي يكون فيها هناك أي مؤشر على أنهم لن يفوزوا، فإنهم يصبحون غير ملتزمين بالديمقراطية الانتخابية. قواعد اللعبة هي نفسها، والحافز هو نفسه. يبقى أن نرى مقدار التأييد الذي سيحصل عليه بولسونارو في المجتمع البرازيلي الأكبر.

ولفت التقرير إلى أن مسيرات 7 سبتمبر تمثل تتويجا لمحاولات بولسونارو لتشويه سمعة الديمقراطية.

وأضاف: لأشهر، كان بولسونارو يحاول زرع الشكوك في النظام الانتخابي وتأطير المؤسسات التي تدافع عن تلك المعايير باعتبارها جهات فاعلة تهاجمه. كما هاجم مرارا نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل، ويصر على أن الناخبين البرازيليين يجب أن يستخدموا بطاقات الاقتراع الورقية في انتخابات 2022، وإلا فلا يمكن الوثوق بالنتائج.

وأردف: دفع بولسونارو الكونجرس لتغيير القواعد. ومع ذلك، رفض الكونجرس إصدار قانون يتطلب بطاقات اقتراع ورقية. هاجم بولسونارو بعض هؤلاء المشرعين ووصفهم بأنهم تعرضوا للابتزاز. وأشار إلى أن الرئيس البرازيلي وجه حنقه تجاه القضاء، سواء المحكمة العليا أو ما يعرف بالمحكمة الانتخابية العليا، التي تشرف على انتخابات البلاد وتديرها.

فساد وبطالة

ونبه التقرير إلى أن التحقيقات الجارية في جهود بولسونارو لنشر معلومات خاطئة عن التصويت وتهديد الديمقراطية البرازيلية، إضافة لتلك المتعلقة بسبب سوء تعامله مع الجائحة وتورط أبنائه في الفساد تشكل ضغوطا يصعب على بولسونارو التخلص منها، لا سيما في ظل الجائحة وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.

ونقل عن شون تي ميتشل، الأستاذ المساعد في الأنثروبولوجيا في جامعة روتجرز، قوله: إن السيناريو السياسي يزداد سوءًا بالنسبة له، لذا فهو يحاول اكتشاف طريقة ما للاحتفاظ بالسلطة لحماية نفسه.

ولفت التقرير إلى أن مسيرات 7 سبتمبر تتوافق مع محاولات بولسونارو لتولي السلطة، والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت المظاهرات كافية لتشجيعه على شن المزيد من الهجمات العدوانية على مؤسسات الدولة.

ونوه بأن مسيرات 7 سبتمبر تنذر بالسوء بالنسبة للديمقراطية البرازيلية. وأضاف: لم يكن هناك إقبال قياسي، لكنها أيضًا لم تحقق فشلًا تامًا. ظهرت القاعدة الموالية لبولسونارو، وهم متحمسون. أظهرت المسيرات أيضًا أنهم يقبلون بهجمات بولسونارو على الديمقراطية البرازيلية. كانوا يحملون لافتات مؤيدة لبولسونارو. انتقد البعض المحكمة العليا. ودعا البعض إلى انقلاب عسكري.وتابع: لا يزال لدى بولسونارو حلفاء في الكونجرس، تمكن من الاحتفاظ بهم من خلال إبرام الصفقات، وليس بسبب أي ولاء أيديولوجي.

خطر الانقلاب

وأشار الموقع إلى أن بولسونارو صعد من لهجته ضد المحكمة العليا والمؤسسات الأخرى، ربما وصل إلى خطر الانقلاب، لكن لم تجاوزه تمامًا.

ونبه إلى أنه هدد بأنه إذا استمر القضاء في التصرف كما كان، فإنه لن يتبع بعد الآن الأحكام الصادرة عن أحد قضاة المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، الذي بدأ بعض التحقيقات ضده.

وأضاف: يبدو واضحا من لغة بولسونارو أنه لا يوجد سيناريو يمكن فيه السماح بإجراء الانتخابات ولا يتحدى النتائج، أو يغادر طواعية.

قال الخبراء إنه من غير المرجح أن يكون لديه ما يكفي من دعمهم لشن انقلاب واسع النطاق، لكن من غير المرجح أن يكون الأمر مريحا تماما عندما يتعلق بانقلاب عسكري.

واختتم التقرير بقوله: أظهر 7 سبتمبر أن بولسونارو يختبر المؤسسات الديمقراطية البرازيلية. السؤال هو إلى أي مدى يمكن لتلك المؤسسات أن تقاومه، وإلى أي مدى يمكن أن تصمد أمام هجمته.