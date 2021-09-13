شكرا لقرائتكم خبر عن "يحصل على جائزة التمييز".. تعرف فى 7 نقاط على تطوير خدمات البريد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم حداثة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلا أنه استطاع تحقيق إنجازات طبية فى غضون أعوام قليلة، منذ تبنى المشروع القومى للنهضة التكنولوجية لتسريع انتقال مصر إلى مجتمع المعلومات، ولمواكبة التحديات التى فرضتها التطورات السريعة والمتلاحقة لتقنيات وآليات هذا القطاع على المستوى الدولى وتغيراتها الجذرية بشكل كم ونوعی.

وقد تجسدت إنجازات القطاع فى زيادة سعة السنترالات وأعداد القنوات التليفزيونية، وتنامى أعداد المشتركين فى التليفون المحمول ومستخدمى شبكة الإنترنت، فضلا عن تزايد الانتشار فى المجتمع مما ساهم فى تقليل الفجوة الرقمية نسبية، علاوة على زيادة نوادى التكنولوجيا والشركات العاملة فى مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

وشهدها قطاع البريد الفترة الماضية تطورا ملموسا أسفر عن فوز البريد المصرى بجائزة التميز لأفضل تطوير لهيئة بريدية على مستوى أفريقيا فى يناير 2020.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز التطورات التى شهدها القطاع الفترة الماضية لاسيما حتى عام 2020 فى ضوء خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد :

1- ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4026 مكتبا فى ديسمبر 2020، مقارنة بنحو 3982 مكتبا فى ديسمبر 2019.

2- ارتفاع عدد السكان المخدومين من خلال مكاتب البريد إلى حوالى 25.3 مليون نسمة.

3 - زيادة إجمالى عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية إلى نحو 1597 حوالة.

4 - استكمال خطط تطوير مكاتب البريد، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة 781 مكتبا للبريد، ليبلغ إجمالى عدد المكاتب المطورة نحو 1600 مکتب.

5- تقديم خدمات الشهر العقارى من خلال 95 مكتبا بريديا، وتقديم خدمات مصر الرقمية عبر 150 مكتبا.

6- التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على عدد 50 سيارة مجهزة ومزودة بمكاتب البريد وماكينة صرف إلى بهدف تحريكها فى أوقات الذروة فى العمل بمكاتب البريد، لاسيما فى أوقات صرف المعاشات.

7 - صرف معاشات من خلال مكاتب البريد لنحو 4.27 مليون مستفيد.