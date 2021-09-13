السعودية: نسعى إلى إحلال السلام في اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكدت المملكة العربية السعودية، أن الأولوية في اليمن تبقى لإحلال السلام، مشيرةً إلى أنها لن تتردد في الرد على أي اعتداءات تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، فيما أعرب وزير الخارجية في سلطنة عُمان عن تفاؤله بدفع المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمني.

معتبراً أن من واجب بلاده مساعدة اليمن على الاستقرار، جاءت هذه التطورات فيما اعتبرت الحكومة اليمنية أن الهجوم الإرهابي «الحوثي» على ميناء المخا يمثل امتداداً لمسلسل استهداف الأعيان المدنية والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، أن الأولوية في اليمن تبقى لإحلال السلام، محملاً ميليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية الخراب والدمار الذي يشهده اليمن.

وقال الأمير فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبيرج في الرياض أوردته قناة «الإخبارية» السعودية، إن المملكة لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية، مؤكداً أن الميليشيات تهدد منشآت مدنية مثل مطار أبها الدولي ومنطقة الدمام.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن الرياض كانت قدمت مقترحاً لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن، إلا أن الميليشيات الإرهابية لم تلتزم به، بل واصلت تهديد المدنيين، معلناً رفض المملكة القاطع لاستخدام الميليشيات الحوثية الشعب اليمني كرهينة.

ونوه الأمير فيصل بن فرحان بأن المملكة شريكة في مكافحة الإرهاب، وأنها ستعمل دوماً مع حلفائها في هذا المجال، مشدداً على أن السعودية لطالما طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر، مشيراً إلى أن كافة الوثائق الأميركية أكدت عدم تورط المملكة في تلك الاعتداءات الإرهابية.

وفيما يخص الملف النووي الإيراني، شدد وزير الخارجية السعودي على أن إيران لم تحترم الاتفاق النووي، مؤكداً دعم بلاده للجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

بدوره، ندد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبيرج باستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية للمنشآت المدنية في السعودية، مؤكداً أن المملكة شريك أساسي لبلاده.

وقال ألكسندر شالينبيرج، إن «للسعودية دوراً مهماً في أمن واستقرار المنطقة»، مضيفاً أن «الإشارات التي يشهدها المجتمع الدولي نراها من الإدارة الإيرانية الجديدة غير مشجعة»، معرباً عن أمله في استئناف المفاوضات النووية مع إيران في فيينا.

وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أمس، عن تفاؤله بدفع المفاوضات السياسية في اليمن.

وشدد البوسعيدي خلال مقابلة مع قناة «العربية» على اقتراب استئناف المحادثات السياسية، قائلاً: «نحن قاب قوسين من دفع العملية السياسية اليمنية»، مصيفاً: «لدينا قناعات قوية بوقف الحرب اليمنية ودفع المسار السياسي»، معتبراً أن من واجب بلاده مساعدة اليمن على الاستقرار.

وأوضح أن سلطنة عُمان تسعى إلى تقريب وجهات النظر في الأزمة اليمنية، قائلاً «دورنا في الأزمة هو المساعدة»، وأشار إلى وجود تنسيق مستمر وجيد وإيجابي، بحسب وصفه، مع المبعوثين الأميركي والأممي إلى اليمن، موضحاً أن هناك تطابقاً في وجهات النظر حول ما يجب فعله، ما يشكل عاملاً مساعداً على حلحلة العقد.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة على ميناء المخا المدني بالتزامن مع استئناف نشاطه التجاري والإنساني يمثل امتداداً لمسلسل استهداف الميليشيات الحوثية للأعيان المدنية والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد اليمني.

وأشار رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه أمس، السفير الهولندي لدى بلاده بيتر ديرك هوف إلى أن «ميليشيات الحوثي من خلال هذا الهجوم الذي استهدف ميناء مدنياً ومخازن ومنشآت الميناء وبنيته التحتية وإحراق مخازن عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في الساحل الغربي والبضائع الخاصة بالمستوردين، تؤكد استمرار تعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر عام 2014»، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدانة الجرائم الحوثية وتصعيدها المستمر واتخاذ موقف حازم إزاءها، وعدم مقابلتها بالصمت.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن اللقاء ناقش مستجدات الوضع على الساحة الداخلية لليمن والتحركات السياسية مع تسلم المبعوث الأممي الجديد لمهامه، والضغط الدولي المطلوب لوقف التصعيد الحوثي ضد المدنيين والنازحين، واستهدافها المتكرر للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وكذلك الوضع الإنساني وقضية خزان صافر النفطي واستمرار ميليشيات الحوثي في التلاعب بهذا الملف الخطير، إضافة إلى جهود استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

من جهته، أعرب السفير الهولندي عن قلق بلاده من التصعيد الحوثي المستمر في محافظة مأرب واستهداف ميناء المخا، وعدّها مؤشرات مقلقه لا تخدم عملية السلام، مؤكداً استمرار دعم هولندا للحكومة اليمنية ومساندة جهودها لتخفيف الوضع الإنساني، وبناء شراكات فاعلة معها في هذا الجانب.