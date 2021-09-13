«الشعبة البرلمانية» تدعو لتعزيز الأمن الرقمي الخليجي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها في الاجتماع الرابع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، الذي عقد عن بُعد، أمس، في الرياض بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية، ضرورة تعزيز الأمن الرقمي لشعوب منطقة الخليج مواطنين ومقيمين، وتعزيز الحماية من مخاطر الفضاء الإلكتروني، ودعم الابتكار والنمو في ظل التقدم التكنولوجي، والتحول الذكي.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الخليجية المشتركة، على رأسها الأمن السيبراني الخليجي المشترك، والتعاون الخليجي في مواجهة تهديد التغير المناخي، ودور المجالس التشريعية الخليجية في تبني أهداف وآليات الثورة الصناعية الرابعة في مجال تقنية المعلومات، كما ناقش الاجتماع محضر اجتماعات اللجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية، والتعاون مع برلمانات دول أميركا اللاتينية.

وخلال الاجتماع قدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية، برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مقترحات حول مناقشة موضوع الأمن السيبراني الخليجي المشترك، داعية إلى المساهمة في وضع خطة خليجية مشتركة للاستجابة للحوادث السيبرانية لتمكين الاستجابة السريعة والمنسقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أكدت الشعبة في مقترح حول التعاون الخليجي في مواجهة تداعيات التغير المناخي، أهمية تسريع اعتماد دول مجلس التعاون على حلول الطاقة البديلة والمتجددة، والتعرف على سبل التكيف مع التغير المناخي.

وقال الرحومي: إن الشعبة قدمت أيضاً مقترحاً حول كيفية الاستفادة من التوصيات التي تخرج بها اجتماعات السلطة التشريعية بمختلف أجهزتها، حيث تمت مناقشة المقترح بشكل مستفيض، مؤكداً أن هناك جهوداً كبيرةً تقوم بها الأجهزة البرلمانية الخليجية المختلفة خلال اجتماعاتها التي تتمخض عنها توصيات عديدة تهم شريحة كبيرة من المجتمع، فلا بد من أن ترى تلك التوصيات والمخرجات النور، والاستفادة منها في العديد من المجالات.

وأضاف الرحومي أن الاجتماع ناقش الكثير من القضايا المشتركة، وكذلك القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأمن دول المجلس واستقرارها وتنميتها، وتبادل الخبرات البرلمانية، بما ينعكس على تطوير الممارسات النيابية، وتوثيق التعاون البرلماني، وحشد التأييد اللازم لقضايا ومواقف دول مجلس التعاون على كل الصعد.

وشارك في الاجتماع يوسف عبدالله الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للإعلام البرلماني.