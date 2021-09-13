رئيس وزراء الصومال: الانتخابات ستنظم «على النحو المقرر»

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (أ ف ب)

أفاد رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، خلال استقباله وفداً من الأمم المتحدة، أمس، بأن الانتخابات التي طال إرجاؤها ستنظم «على النحو المقرر»، رغم الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية، الذي أثار مخاوف جديدة في البلد المضطرب.

ويأتي الخلاف بين روبلي والرئيس محمد عبدالله محمد، المعروف باسم فارماجو، في وقت يواجه الصومال صعوبات في إجراء انتخابات تأخرت أشهراً عن موعدها، وكبح التمرد الإرهابي.

وفي حين يبذل سياسيون جهوداً لنزع فتيل التوتر وإنهاء المأزق، قال روبلي لوفد تقدمته نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد: إن الاقتراع سيتم كما هو مخطط له، رغم الخلاف الذي يهدد بتقويض المسار الانتخابي.

وانتهت ولاية فارماجو الرباعية في فبراير، لكن البرلمان مددها في أبريل، وهو ما أدى إلى اندلاع معارك دامية بالأسلحة النارية في العاصمة مقديشو، بعد أن اعتبر بعض السياسيين الخطوة استيلاء صارخاً على السلطة.

ووضع روبلي جدولاً زمنياً جديداً للانتخابات لكنه تعطل، واتهم، يوم الأربعاء الماضي، فارماجو بمحاولة استعادة «المسؤوليات الانتخابية والأمنية» التي أوكلها إليه.