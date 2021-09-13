ألمانيا تدعو لإنشاء صندوق لمعالجة حالات الطوارئ الإنسانية

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- ابوظبي - سيف اليزيد - الإثنين 13 سبتمبر 00:50
عربي ودولي
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دعت ألمانيا، الأحد، إلى إنشاء صندوق للأمم المتحدة بقيمة 10 مليارات يورو (12 مليار دولار أميركي) لمعالجة حالات الطوارئ الإنسانية، وذلك قبل يوم من انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لحشد المساعدات لأفغانستان.
وقال وزير التنمية الألماني جيرد مولر إنه يتعين تحويل المساعدات الدولية للتركيز على منع الأزمات، وفقا لما جاء فى مقابلة مع مجموعة مع صحف ألمانية.
وأضاف مولر "أنه من خلال صندوق مساعدات طوارئ وأزمات يتبع الأمم المتحدة بقيمة 10 مليارات يورو، يمكننا أن نتطلع إلى الأمام ونمنع الوفيات فى جميع أنحاء العالم بسبب الجوع ونقص الأدوية".
وتابع "المطلوب هو الاستثمارات الوقائية".
وذكر أن الأفغان يعانون من الجفاف الشديد وجائحة فيروس كورونا المستجد. ودعا إلى اتخاذ إجراءات دولية سريعة للحفاظ على الخدمات الأساسية في أفغانستان.
المصدر: د ب أ