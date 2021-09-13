اخبار العالم

ألمانيا تدعو لإنشاء صندوق لمعالجة حالات الطوارئ الإنسانية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

  • ابوظبي - سيف اليزيد - الإثنين 13 سبتمبر 00:50
جيرد مولر، وزير التنمية الألماني
عربي ودولي

ع+ ع-

دعت ألمانيا، الأحد، إلى إنشاء صندوق للأمم المتحدة بقيمة 10 مليارات يورو (12 مليار دولار أميركي) لمعالجة حالات الطوارئ الإنسانية، وذلك قبل يوم من انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لحشد المساعدات لأفغانستان.
وقال وزير التنمية الألماني جيرد مولر إنه يتعين تحويل المساعدات الدولية للتركيز على منع الأزمات، وفقا لما جاء فى مقابلة مع مجموعة مع صحف ألمانية.
وأضاف مولر "أنه من خلال صندوق مساعدات طوارئ وأزمات يتبع الأمم المتحدة بقيمة 10 مليارات يورو، يمكننا أن نتطلع إلى الأمام ونمنع الوفيات فى جميع أنحاء العالم بسبب الجوع ونقص الأدوية".
وتابع "المطلوب هو الاستثمارات الوقائية".
وذكر أن الأفغان يعانون من الجفاف الشديد وجائحة . ودعا إلى اتخاذ إجراءات دولية سريعة للحفاظ على الخدمات الأساسية في أفغانستان.

المصدر: د ب أ

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا