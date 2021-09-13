مقتل 3 جنود عراقيين في هجوم إرهابي

ابوظبي - سيف اليزيد - الإثنين 13 سبتمبر 00:34

قوات من الجيش العراقي

عربي ودولي

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أفادت مصادر أمنية عراقية، الأحد، بأن ثلاثة من قوات الجيش العراقي قتلوا في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي استهدف مقرهم في ناحية بمحافظة ديالي.

وأوضحت المصادر أن عناصر من التنظيم المتطرف هاجمت مقرا لأحد أفواج الجيش العراقي في ناحية "العظيم" ووقع تبادل لإطلاق الرصاص بين الطرفين أسفر عن مقتل 3 جنود عراقيين وإصابة آخرين.

وينشط خلايا نائمة للتنظيم في مناطق متفرقة بمحافظة كركوك المجاورة لمحافظة ديالى من خلال هجمات متفرقة تستهدف مقرات ونقاط تفتيش لقوات الشرطة الاتحادية والجيش.

المصدر: د ب أ