غروسي عن زيارته إلى طهران: ما أنجزناه اليوم “يمنح وقتاً للدبلوماسية”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن زيارته أسفرت عن حل انقطاع التواصل مع إيران، مشيراً إلى أن التسوية التي تم التوصل اليها الأحد بين إيران والوكالة في شأن مراقبة البرنامج النووي “تمنح وقتا للدبلوماسية”.

مضيفاً أن بدء تشغيل عمليات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية سيكون في غضون أيام وقريبا جدا، وأن التفاوض حول اليورانيوم الذي عثر عليه بمواقع إيرانية غير معلنة سيتطلب وقتا.

كما طالب الحكومة الإيرانية الجديدة بالالتزام بالاتفاقيات السابقة أو تقديم البدائل، وتابع “لدينا كل الوسائل الفنية التي نحتاجها لمواصلة الحصول على المعلومات بشأن المراقبة في إيران”.

وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق اليوم في بيان مشترك، مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، أن السلطات الإيرانية وافقت على السماح للمفتشين الدوليين بصيانة معدات مراقبة محددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة في عدد من المواقع النووية. إلا أنها أوضحت أنها لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات.

يذكر أن زيارة غروسي أمس أتت بعدما اتهمت الوكالة الذرية في تقرير شديد اللهجة قبل أيام إيران بـ”عرقلة” مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها، عقب تعليق طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية، وقبل اجتماع فصلي مرتقب لمجلس حكام الوكالة.