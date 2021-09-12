شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 في حادث تصادم شاحنة وحافلة بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مصلحة الحماية المدنية بالجزائر اليوم الأحد، عن مقتل 18 شخصا وإصابة 6 آخرين إثر اصطدام بين شاحنة نصف مقطورة وحافلة لنقل المسافرين جنوب غربي البلاد .

كان اصطدام شاحنة ذات مقطورة بحافلة نقل للمسافرين في شهر يوليو الماضي شرقي الجزائر قد أسفر عن مقتل 18 شخصا و11 جريحا.

وحسب الاحصائيات الأخيرة التي قدمتها المندوبية الوطنية للأمن في الطرق بالجزائر، فقد لقي أكثر من 1300 شخص حتفهم وأصيب أكثر من 13600 آخرين، إثر وقوع 10292 حادث مرور في عموم البلاد خلال الأشهر الخمس الأولى من عام 2021.