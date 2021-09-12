شكرا لقرائتكم خبر الشرعية: الحوثيون يدمرون بنية اليمن التحتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت الحكومة اليمنية الشرعية مطالبتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة جرائم الميليشيات الحوثية، وآخرها استهداف ميناء المخاء واتخاذ موقف حازم ومعاقبة مرتكبيها وعدم مقابلتها بالصمت.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صحفي أمس «إن الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي على ميناء المخاء يعد تحديا صارخا لكل الجهود الدولية والأممية لتخفيف الأزمة الإنسانية والعمل على إنهاء الحرب في اليمن»، موضحة أن الهجوم الحوثي تسبب بإلحاق الدمار الهائل بمرافق الميناء التشغيلية ومخازن المواد الغذائية واحتراق مخازن عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في الساحل الغربي للبلاد والبضائع الخاصة بالمستوردين، وبالتزامن مع استئناف ميناء المخاء لنشاطه التجاري.

وأشار البيان إلى أن هذا الهجوم يمثل امتدادا لمسلسل استهداف الميليشيات الحوثية للأعيان المدنية والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد اليمني، مؤكدة أن الهجوم على منشأة مدنية ما كان ليحدث لولا إفلات هذه الميليشيات المتمردة من العقاب عن جرائمها المتكررة في حق الشعب اليمني في مختلف مناطق اليمن.

ميدانيا أفشلت قوات الجيش اليمني محاولات تسلل ميليشيات الحوثي باتجاه مواقع الجيش بجبهة المشجح غرب مأرب، وشنت مقاتلات التحالف العربي عددا من الغارات استهدفت بعدة غارات تجمعات للميليشيات الحوثية غرب مأرب، وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، منها تدمير طاقمين بما عليهما من عتاد، وشنت غارتين على مواقع للحوثيين شرق تعز استهدفت مواقعها بمحيط مطار تعز الدولي.

إلى ذلك أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، أمس نزع 1184 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الجاري. وقال في بيان، «إن الفرق الميدانية نزعت منذ بداية الشهر ولغاية 10 منه 2679 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

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