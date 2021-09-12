العراق يقبض 21 متسللا على حدود سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الأحد القبض على 21 متسللا قرب الحدود مع سوريا. وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «إن ذلك جاء من خلال المتابعة وتكثيف الجهود الاستخبارية».



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