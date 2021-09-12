تحطم طائرة ركاب روسية على متنها 16 شخصًا خلال هبوط اضطراري..وضحايا بالحادث

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، وجود ضحايا بحادث الهبوط الاضطرارى لطائرة ركاب فى منطقة إيركوتسك جنوبى روسيا عددهم 3 أشخاص.

وحسبما صرحت وزارة الطوارئ الروسية، لوكالة أنباء "سبوتنيك"، بلغ عدد الضحايا 3 أشخاص، فيما تعرض 13 آخرون لإصابات، خلال عملية هبوط اضرارية ناجمة عن اشتعال النيران فى الطائرة.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت اليوم الأحد، عن اشتعال نيران فى طائرة ركاب على متنها 16 شخصا أثناء تنفيذها هبوطا اضطراريا فى منطقة إيركوتسك جنوبى البلاد.

وجاء فى بيان الوزارة: "فى الساعة 18.15 (بتوقيت موسكو) يوم 12 سبتمبر، تم تلقى رسالة عن هبوط صعب لطائرة ذات محركين من طراز "L-410" فى منطقة إيركوتسك، مقاطعة كازاتشينسكو-لنسكى، على بعد 4 كيلومترات من قرية كازاتشينسكى".

وفقًا للبيانات الأولية، كان هناك 14 شخصًا واثنين من أفراد الطاقم على متن الطائرة، وتحركت قوات وزارة الطوارئ إلى مكان الحادث فورا.

وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة ركاب على متنها 16 شخصا تحطمت اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز «L-410» التي كان على متنها 14 راكبا وطاقم مؤلف من شخصين، نفذت هبوطا حادا في منطقة غابية على بعد أربعة كيلومترات عن بلدة كازاتشينسكويه، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث.

وأشارت مصادر في أجهزة الطوارئ، إلى أن الحادث وقع خلال تنفيذ الطائرة رحلة من مدينة إيركوتسك إلى كازاتشينسكويه، ولم يتضح بعد إذا ما كان الحادث أسفر عن خسائر بشرية.

واشتعلت النار في الطائرة المنكوبة لدى محاولتها تنفيذ عملية الهبوط في المطار المحلي، وتمكن عدد من ركابها من مغادرتها بعد تحطمها، فيما لا يزال 11 آخرين عالقين داخلها وفقا لقناة «روسيا اليوم».