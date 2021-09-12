شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدنى: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تغلق الباب أمام المشككين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها تمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز الحريات الأساسية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ دعم حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة إلى جانب ترسيخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وقالت آية مدنى، إنه بالضرورة سيلزم ذلك إجراء تعديلات تشريعية بما يخدم حقوق الإنسان والفئات التى تحتاج للرعاية، مؤكده أن النواب سيعملون بكل طاقتهم من أجل إنجاح هذه الاستراتيجية التى تعلى قيم الحرية ولكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية.

وأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إطلاق هذه الاستراتيجية سيغلق الباب أمام المشككين فى احترام مصر لحقوق الانسان، خاصة مع تزامن ذلك محاولة بعض المنظمات الدولية والمنظمات المشبوهة تشويه صورة مصر خارجيًا خلال الأيام الماضية فى التعامل مع هذا الملف.

وذكر مدنى، أن بناء الأمم يرتكز بالأساس على دعم وتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مصر بهذه الاستراتيجية تخطو خطوات ثابته نحو بناء مستقبل يليق بمكانتها التاريخية.