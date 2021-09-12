شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: التعاون بين دول الجنوب يحقق الأهداف الإنمائية دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقريرا عن يوم التعاون بين دول الجنوب، جاء فيه أنه وقع اختيار الأمم المتحدة على يوم 12 سبتمبر للاحتفال بيوم التعاون بين دول الجنوب وأنه يواكب ذكرى اعتماد خطة التعاون التقنى بين البلدان النامية عام 1987، مشيرا إلى أن التعاون بين دول الجنوب مظهر للتضامن بين الشعوب ويساهم فى رفاههم الوطنى ويحقق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليًا ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

وأضاف التقرير أنه فى السنوات الأخيرة ساهمت دول الجنوب فى أكثر من نصف النمو العالمى، وأصبحت التجارة بين دول الجنوب تمثل أكثر من ربع إجمالى التجارة العالمية، وتمثل تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الخارج من الجنوب ثلث التدفقات العالمية، لافتة إلى أن التعاون بين دول الجنوب أصبح أكثر أهمية من أى وقت مضي.