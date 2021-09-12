ألمانيا تدعو لإنشاء صندوق أزمات بقيمة 12 مليار دولار قبل مؤتمر بشأن أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

دعت ألمانيا اليوم الأحد، إلى إنشاء صندوق للأمم المتحدة بقيمة 10 مليارات يورو (12 مليار دولار) لمعالجة حالات الطوارئ الإنسانية، وذلك قبل يوم من انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لحشد المساعدات لأفغانستان.

وقال وزير التنمية جيرد مولر، إنه يتعين تحويل المساعدات الدولية للتركيز على منع الأزمات، وفقًا لما جاء فى مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها.

وأضاف مولر "أنه من خلال صندوق مساعدات طوارئ وأزمات يتبع الأمم المتحدة بقيمة 10 مليارات يورو ( 12 مليار دولار ) يمكننا أن نتطلع إلى الأمام ونمنع الوفيات فى جميع انحاء العالم بسبب الجوع ونقص الأدوية".

وتابع: "المطلوب هو الاستثمارات الوقائية".

وذكر أن الأفغان يعانون من صعود طالبان العنيف إلى السلطة والجفاف الشديد وجائحة فيروس كورونا. ودعا إلى اتخاذ إجراءات دولية سريعة للحفاظ على الخدمات الأساسية في أفغانستان.