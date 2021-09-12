وكالة الطاقة الذرية: لم يتم التوصل بعد لحل دائم للنزاع النووي الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا - (د ب أ)

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي اليوم الأحد إنه لم يتم التوصل بعد إلى حل دائم بين طهران والوكالة لمراقبة المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف جروسى في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد بعد عودته من طهران أنه تم حل المشكلة الأكثر إلحاحًا على الأقل حيث تسمح إيران الأن للوكالة بالاحتفاظ بأجهزة التسجيل الخاصة بها التي تراقب النشاط النووي الايراني.

غير أن مفتشى الوكالة لن يتمكنوا من الوصول إلى البيانات المخزنة في الأجهزة.

وقال للصحفيين في مطار فيينا: "لا يمكن أن يكون هذا حلاً دائمًا".