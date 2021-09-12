اخبار العالم

وكالة الطاقة الذرية: لم يتم التوصل بعد لحل دائم للنزاع النووي الإيراني

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا - (د ب أ)

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي اليوم الأحد إنه لم يتم التوصل بعد إلى حل دائم بين طهران والوكالة لمراقبة المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف جروسى في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد بعد عودته من طهران أنه تم حل المشكلة الأكثر إلحاحًا على الأقل حيث تسمح إيران الأن للوكالة بالاحتفاظ بأجهزة التسجيل الخاصة بها التي تراقب النشاط النووي الايراني.

غير أن مفتشى الوكالة لن يتمكنوا من الوصول إلى البيانات المخزنة في الأجهزة.

وقال للصحفيين في مطار فيينا: "لا يمكن أن يكون هذا حلاً دائمًا".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا