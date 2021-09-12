وزير خارجية النمسا يتجول في العلا

صحب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم، وزير خارجية جمهورية النمسا الاتحادية ألكسندر شالنبرج، والوفد المرافق له، في جولة على المواقع الأثرية في محافظة العلا، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة.

وتجول وزير الخارجية مع وزير خارجية النمسا في العديد من المواقع الأثرية العريقة بمحافظة العلا التاريخية، حيث استمع معاليه إلى شرح مفصل عن الآثار العريقة التي تضمها المحافظة، كما اشتملت الجولة على رحلة جوية لمشاهدة المعالم الشهيرة في المحافظة ومنها موقع الحِجر الأثري (مدائن صالح) المسجل في قائمة التراث العالمي "اليونسكو".