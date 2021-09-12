وزير خارجية النمسا يتجول في العلا

وتجول وزير الخارجية مع وزير خارجية النمسا في العديد من المواقع الأثرية العريقة بمحافظة العلا التاريخية، حيث استمع معاليه إلى شرح مفصل عن الآثار العريقة التي تضمها المحافظة، كما اشتملت الجولة على رحلة جوية لمشاهدة المعالم الشهيرة في المحافظة ومنها موقع الحِجر الأثري (مدائن صالح) المسجل في قائمة التراث العالمي "اليونسكو".
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