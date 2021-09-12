أربعة قتلى أثناء هبوط اضطراري لطائرة في روسيا

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 23:58
عربي ودولي
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قالت وزارة الطوارئ الروسية إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم عندما هبطت طائرة ركاب روسية صغيرة تقل 14 راكبا وطاقما من فردين اضطراريا في غابة بجنوب شرق سيبيريا، اليوم الأحد.
وقالت لجنة تحقيقات إن الطائرة، وهي من طراز إل-410، كانت قادمة من مدينة "إركوتسك" هبطت على بعد أربعة كيلومترات من المكان المحدد لهبوطها في قرية "كازاتشينكوي".
وذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية أن التقارير الأولية من أجهزة الطوارئ المحلية تشير إلى حدوث عطل في المعدات أعلن عنه الطاقم قبل الهبوط الاضطراري.
كانت تقارير أولية من وسائل الإعلام قد ذكرت أن 11 شخصا حوصروا داخل الطائرة بعد هبوطها.
وأظهرت الصور، التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لما يعتقد أنه موقع الهبوط، عمال إنقاذ يحملون محفات ومشاعل مضاءة في الليل قرب نهر.
المصدر: رويترز