رئيس وزراء بريطانيا سيعلن خطة لمكافحة «كورونا»

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 22:21
عربي ودولي
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يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النقاب، يوم الثلاثاء، عن خططه للتصدي لجائحة «كوفيد - 19» في أشهر الشتاء.
ومن المقرر أن يعلن جونسون إلغاء تطبيق «جوازات سفر لقاح كورونا» وخطوات لإنهاء بعض الصلاحيات الطارئة.
وفي حديثه لوسائل الإعلام، قال وزير الصحة ساجد جاويد، إنه لا يتوقع تطبيق عمليات إغلاق أخرى، وإن جوازات مرور اللقاح لن يتم تطبيقها في إنجلترا، حيث تعتمد الحكومة بدلاً من ذلك على اللقاحات والفحوص لحماية الجمهور.
وأضاف جاويد، في مقابلة تلفزيونية «مع دخولنا فصلي الخريف والشتاء... سيضع رئيس الوزراء هذا الأسبوع خططنا للتعامل مع كوفيد على مدى الشهور القليلة القادمة. وفيما يتعلق بهذا الأمر، نوضح أن برنامجنا للتطعيم لا يزال ساريا».
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إنه لا «يتوقع المزيد من عمليات الإغلاق» لكنه لن يستبعد هذا الإجراء بصورة نهائية.
ومُنحت الحكومة صلاحيات طوارئ واسعة في مارس 2020 مع تقديم تشريع للتعامل مع فيروس كورونا تضمن إجراءات لإغلاق الشركات وقطاعات الاقتصاد والحق في احتجاز المصابين.
وقال جونسون، في بيان «هذه الأوقات الاستثنائية تطلبت إجراءات ضرورية (من باب) التدخل للتعامل، لكنني مصمم على التخلص من أي صلاحيات لم نعد بحاجة إليها بسبب دفاعات اللقاح لدينا».
وسجلت بريطانيا اليوم الأحد 56 وفاة جديدة جراء الإصابة بمرض «كوفيد - 19». كما سجلت 29173 إصابة جديدة بالفيروس.
المصدر: رويترز