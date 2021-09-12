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محاصرة ركاب داخل طائرة هبطت اضطرارياً في روسيا

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 21:35
تحطم طائرة (أرشيفية)
عربي ودولي

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ذكرت وكالات أنباء روسية، أن طائرة ركاب روسية صغيرة هبطت اضطرارياً في غابة بجنوب شرق سيبيريا، اليوم الأحد.
وأضافت الوكالات، أن الحادث تسبب في إصابة عددٍ من الركاب بجراح ومحاصرة آخرين في حالة غير معروفة داخل الطائر التي كانت تقل 16 شخصاً.
وقالت وكالة أنباء «إنترفاكس»، إن 11 شخصاً حوصروا في الطائرة، وهي من طراز إل-410، بينما أُصيب خمسة خارجها.
وأضافت «إنترفاكس»، نقلاً عن أجهزة الطوارئ المحلية، أنه وفقاً للتقارير الأولية، فقد حدث عطل في المعدات أبلغ عنه الطاقم قبل الهبوط الاضطراري.

المصدر: رويترز

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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