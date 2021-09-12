مقتل خمسة جنود بهجوم إرهابي في مالي

ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 20:45

وحدة من الجيش المالي

عربي ودولي

ع+ ع-

قتل خمسة عسكريين ماليين، اليوم الأحد، في هجوم إرهابي بوسط البلاد، وفق ما أفاد الجيش المالي.

وقال الجيش، في بيان، إن دورية عسكرية مالية «ردت بقوة على كمين نصبته مجموعة إرهابية مسلحة لم تعرف هويتها» ظهر الأحد في منطقة ماسينا.

ولفت البيان إلى أن «الحصيلة غير النهائية» بلغت خمسة قتلى في صفوف العسكريين وثلاثة قتلى بين المهاجمين.

بالإضافة إلى ذلك، أحرقت خمس آليات عسكرية مالية. كما دمرت ثلاث آليات للمهاجمين، بحسب المصدر نفسه.

في وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي أن ثلاثة عناصر من قوات حفظ السلام أصيبوا بجروح السبت بعبوة قرب معسكرهم في مدينة كيدال بشمال شرق البلاد.

وتشهد مالي ومنطقة الساحل الأفريقي، هجمات تنفذها من حين لآخر، جماعات إرهابية تستهدف القرويين وقوات الأمن والجيش.

المصدر: آ ف ب