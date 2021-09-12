فيديو: الجيش الاسرائيلي يبدأ بفحص كافة السجون خشية وجود أنفاق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 50 دقيقة

بدأ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، وبمشاركة وحدات أخرى بدء بالعمل على فحص السجون كاملةً خشية وجود أنفاق، وفقا لما أفادت قناة “كان” العبرية.

وأوضحت القناة، أنه ووفقاً لتوجيهات مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية، بدأت اليوم عملية هندسية لمسح وفحص جميع السجون في جميع أنحاء إسرائيل، بدءً من سجن جلبوع، ضد وجود أنفاق، تفادياً لأي عملية هروب محتملة.

وقالت ان عمليات الفحص تتم بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي وخبراء في البناء والهندسة .

ونجح 6 أسرى فلسطينيين، جميعهم من سكان مدينة ومخيم جنين، بالفرار من سجن جلبوع، شديد الإحكام، يوم الإثنين الماضي.

وتقول سلطة السجون الإسرائيلية إن الأسرى استخدموا نفقا من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.

وأعادت إسرائيل اعتقال أربعة من الأسرى الستة الهاربين.

واستعانت إسرائيل في عمليات البحث عن الأسرى بـ720 دورية شرطية وعشرات المركبات العسكرية ومئات السيارات المدنية المنتشرة على 250 حاجزا شرطيا وعسكريا طيارا في فلسطين التاريخية.