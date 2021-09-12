جرحى جراء صاروخ أطلق من غزة باتجاه مستوطنة “سديروت”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكدت مصادر طبية إسرائيلية ارتفاع عدد المصابين في مستوطنة “سديروت” إلى 6 إصابات.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء الأحد قد أعلنت عن إصابة 4 أشخاص بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مدينة سديروت.

وسمعت صفارات الإنذار دوت مساء الأحد في مدينة سديروت قرب غلاف غزة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن صفارات الإنذار دوت في المدينة، فيما أشارت القناة “12” العبرية إلى أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخا واحدا أطلق من غزة نحو سديروت.