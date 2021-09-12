شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات تدمر 6 آلاف هكتار في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمر حريق غابات هائل على ساحل ديل سول في جنوب إسبانيا نحو 6 آلاف هكتار في غضون أربعة أيام.

وأوضحت خدمة الإنقاذ الإسبانية أن طواقم الطوارئ أجلت مواطنين من بلدتي جوزكار وألباندير حيث استمر الحريق في الاندلاع عند قاعدة جبال سييرا بيرميخا في الأندلس اليوم.

وتقوم وحدة الطوارئ العسكرية بدعم وحدة مكافحة الحرائق والدفاع المدني في محاولاتهم لإخماد النيران، حيث نُشِرَ ما مجموعه 6 آلاف فرد في المنطقة بالقرب من استيبونا الواقعة على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب ملقة.