العراق يتلقى أكثر من مئة ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" تبرعت بها إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تلقى العراق أكثر من مئة ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" الأحد، تبرعت بها إيطاليا عبر منصة "كوفاكس".



وتشير الإحصاءات الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة العراقية بشكل يومي إلى تلقي أكثر من 4 ملايين شخص جرعة أو جرعتين من لقاح مضاد للفيروس بنسبة تشكل حوالي 10٪ من عدد سكان البلاد البالغ 40 مليوناً.

ووصلت 100.800 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" قدمتها ايطاليا التي تعهدت تسليم 15 مليون جرعة من اللقاح لمنصة كوفاكس، بحسب بيان صادر عن منظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وأوضحت المنظمة في بيان: "يأتي هذا التبرع بالجرعات إلى مرفق "كوفاكس" على رأس التزامات بمبلغ 470 مليون دولار أمريكي تعهدت إيطاليا بها".

وهذه الدفعة الثالثة التي يتم تسليمها إلى العراق في إطار برنامج "كوفاكس".

ونقل البيان عن أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق قوله: "نحن نعتقد في منظمة الصحة العالمية أننا لن نشعر بالأمان إلا عندما نكون جميعاً في أمان، ولن نتحكم بهذا الوباء ما لم يتم تطعيم جميع الأشخاص المؤهلين للحصول على اللقاح".

وأطلق العراق حملة التلقيح ضد "كوفيد-19 في مارس/آذار الماضي، بلقاحات "فايزر/بيونتيك" و"أسترازينيكا" و"سنيوفارم" الصيني.

وثبتت إصابة نحو 1.9 مليون شخص في العراق منذ بدء تفشي الوباء في مارس/آذار 2020، ووفاة 21496 شخصاً، وفق وزارة الصحة العراقية.