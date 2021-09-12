فرنسا.. مقتل شخص على الأقل في تحطم مروحية جنوب البلاد

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه بتحطم مروحية تابعة للأمن المدني اليوم الأحد، قرب بلدة فيلارد دي لانس جنوبي البلاد.



وكتب دارمانان في تغريدة: "أقدم التعازي لأسرة وزملاء الميكانيكي الذي توفي في حادث تحطم مروحية تدخّل كان على متنها 5 أشخاص. أعرب عن تضامني العميق مع الأسرة الكبيرة للأمن المدني وعمال الإنقاذ الجبلي".

وأشارت صحيفة "لوفيغارو" إلى أن المروحية كانت في مهمة إنقاذ.

والمروحية من طراز "إي سي 145" وكان على متنها 5 أشخاص هم عمال إنقاذ وطيار وفنّي.