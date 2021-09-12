باكستان.. صاعقة تقتل 14 شخصاً من عائلة واحدة بشمال غرب البلاد

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

لقي ما لا يقل عن 14 شخصاً مصرعهم وأصيب 3 آخرون في صاعقة ضربت الجبال بشمال غرب باكستان.



وأفادت السلطات المحلية، الأحد، أن الحادث وقع في منطقة تورغار بإقليم خيبر بختنخوا، والتي تشهد منذ الأربعاء تساقط أمطار موسمية غزيرة وانهيارات أرضية.

وقال المتحدث باسم الإقليم، كمران بانغاش لوكالة "فرانس برس" إن "14 شخصاً على الاقل من العائلة نفسها قتلوا بعدما ضربت صاعقة منزلين مجاورين".

وقال إن بين القتلى خمسة أطفال وأربع نساء.

وفي اتصال مع وكالة "فرانس برس"، أكد مكتب رئيس حكومة الإقليم الحصيلة.

وتعتبر الأمطار الموسمية التي تستمر من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول ضرورية لري المحاصيل وتأمين احتياطي المياه في شبه القارة الهندية، لكن في كل عام، تتسبب الأمطار الغزيرة بضحايا ودمار.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لقي 18 شخصاً مصرعهم في صاعقة بـ"ثار"، المنطقة النائية والصحراوية في جنوب باكستان.