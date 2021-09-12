شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري لطائرة صغيرة في روسيا وحصار 11 راكبا بها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - موسكو 12 سبتمبر أيلول (رويترز) - ذكرت وكالات أنباء روسية أن طائرة ركاب روسية صغيرة تقل 16 شخصا هبطت اضطراريا في غابة بجنوب شرق سيبيريا اليوم الأحد مما تسبب في إصابة عدد من الركاب بجراح ومحاصرة آخرين داخلها في حالة غير معروفة.

قالت وكالة أنباء انترفاكس إن 11 شخصا حوصروا في الطائرة، طراز إل-410، بينما أُصيب خمسة خارجها.

وأضافت انترفاكس نقلا عن أجهزة الطوارئ المحلية أنه وفقا للتقارير الأولية فقد حدث عطل في المعدات أبلغ عنه الطاقم قبل الهبوط الاضطراري.