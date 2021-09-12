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الاستخبارات تطيح بإرهابي اثناء محاولته دخول الرطبة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، عن القبض على احد الارهابيين اثناء محاولته دخول الرطبة بمحافظة الانبار.
وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت توجه احد الارهابيين من الرمادي ومحاولته الدخول الى مدينة الرطبة في الانبار".

وأضافت، أنه "تم على اثرها وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الاول لواء المشاة ١٨ واستخبارات اللواء بنصب كمين محكم له في سيطرة الكيلو ٧٠ والقاء القبض عليه".

وأشارت إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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