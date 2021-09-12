وزيرا التموين والقوي العاملة ومحافظا القليوبية وبورسعيد يقدمون العزاء لأسرة محمود العربي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شارك العديد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب، والوزراء، في تقديم واجب العزاء في وفاة الحاج محمود العربي، والمُقام بمصنع قليوب بعد الطريق الدائري بـ 3 كيلو، غرب الطريق الزراعي عقب صلاة المغرب اليوم.

شارك في تقديم واحب العزاء محمد سعفان وزير القوي العاملة، وعلي المصيلحي وزير التموين، وعصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والفنان أحمد أمين، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وبدأت مراسم العزاء بقراءة القران للدكتور أحمد نعينع، وجرى توزيع عددًا من مصاحف القرآن المريم للمتوافدين على العزاء على روح المغفور له الحاج محمود العربي.

كما شهد العزاء التزامًا بالإجراءات الاحترازية بداية من بوابات التعقيم على مداخل ومخارج العزاء وتوزيع الكمامات على المشاركين ووجود فرق للتعيم والتطير المستمر عقب انصراف المشاركين واثناء دخول اخرين بدلاً منهم.

وقد شيع آلاف المواطنين جثمان الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي، الملقب بـ"شهبندر التجار"، والذي توفي عن عمر يناهز 89 عامًا، من مسقط رأسه فى قرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية الجمعة الماضية.