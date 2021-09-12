السياحة تُخطر "المطاعم والمنشآت" بإضافة اللغتين الأوكرانية والروسية لخدمة الخط الساخن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنها تلقت إخطارًا من وزارة السياحة والآثار، يؤكد إضافة اللغتين الأوكرانية والروسية لخدمة الخط الساخن الخاص بالوزارة رقم (19654) لتلقي استفسارات وشكاوى السائحين طوال أيام الأسبوع.

وأوضحت الوزارة في كتابها للغرفة، أن هذا يأتى فى إطار رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة وفي ظل بدء الزيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وعودة السياحة الروسية واستثماراً للزيادة في نسب الحركة السياحية الأوكرانية.

وأضافت الوزارة، أن الخط الساخن يتلقى المكالمات بعدة لغات مثل الإنجليزية والفرنسية والإيطالية لضمان تقديم أفضل الخدمات السياحية للسياح وإيجاد حلول لأي مشكلة طارئة سريعا، كما أن الخط الساخن ستسمح بالتواصل بشكل مباشر وأسرع مع السائحين لتوفير سبل الراحة لهم خلال قضائهم فترة إجازتهم في مصر.

من ناحيته، طلب عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، بضرورة إبراز رقم الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار 19654 فى مكان واضح للزائرين والرواد بالمنشآت والمطاعم السياحية، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات وزارة السياحة والآثار.

وأشار المصري، إلى الخط الساخن 19654 يختص بتلقي كافة استفسارات وتساؤلات وشكاوى السائحين، إلى جانب الإستعلام من خلاله على المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة والأماكن السياحية التي يمكنهم زيارتها وذلك في ضوء ضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة، فضلاً عن استقباله الخط لشكاوى ومقترحات العاملين، وحتى يتسنى للمواطنين والسائحين الاستعانة به عند الحاجة.