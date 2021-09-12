لمتابعة تحية العلم والمصروفات.. التعليم توجّه بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

وجّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفعيل الرقابة على المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد.

وشدد شوقي على ضرورة متابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتحية العلم، وارتداء الزي المدرسي، وتدريس المواد القومية.

كما وجه وزير التربية والتعليم، بتفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا بشأن استعداد المديريات التعليمية للعام الدراسي 2021/2022، وذلك للعمل على تهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي.