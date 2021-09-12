تقرير: 75% من الشباب حول العالم لديهم مهارات للتعامل مع تغير المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

كشف تقرير للمجلس الثقافي البريطاني، إن الشباب حول العالم، يجمعون أن تغير المناخ هو أكبر تهديد يواجه الكوكب، لكن الكثيرين يكافحون من أجل الانخراط في عمل هادف وإسماع أصواتهم.

واستطلع تقرير رسائل الشباب العالمي أكثر من 8000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا من 23 دولة - بما في ذلك البرازيل والهند وكينيا والمملكة المتحدة - حول وجهات نظرهم بشأن تغير المناخ.

وبحسب بيان من المجلس، فإن التقرير وجد صوتًا موحدا قويًا للشباب بشأن تغير المناخ في جميع البلدان الـ 23.

ويعد البحث جزءًا من برنامج ارتباط المناخ التابع للمجلس الثقافي البريطاني، والذي يهدف إلى ربط الناس في جميع أنحاء العالم معًا لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وأظهر البحث أن 25% من الشباب الذين شملهم الاستطلاع من المناطق الريفية، والتي يصعب الوصول إليها، و 75% من المناطق الحضرية، و 55% من المجيبين كانوا من الإناث.

واستمع التقرير أيضًا إلى مجموعات مهمشة تقليديًا مثل الشباب ذوي الإعاقة وأولئك الذين ينتمون إلى مجموعات الأقليات ومجتمعات السكان الأصليين.

في المملكة المتحدة، قال أكثر من نصف الشباب إنهم يعتقدون أن المشاركة السياسية وسيلة فعالة لإحداث التغيير، وانخرطوا بانتظام في العمليات السياسية مثل توقيع الالتماسات بشأن القضايا الرئيسية.

وأشاروا إلى استعدادهم للمشاركة مع المجتمع العالمي لبناء معارفهم وقدراتهم لدعم المبادرات والسياسات الخضراء والدعوة لها.

وشعر 67 في المائة من الشباب في 23 دولة أن قادة بلدانهم لا يستطيعون معالجة تغير المناخ بمفردهم. وأثاروا مخاوف من أن أصوات النساء والأقليات لم تنعكس في سياسة تغير المناخ الحالية.

ووجد التقرير دعوة ثابتة للشباب لإدراجهم في قرارات السياسة. كما شعر الشباب أن مشاركتهم تضمن تزايد الأفكار المبتكرة لمعالجة تغير المناخ ليكون لها مدى أوسع وأكثر فعالية. وأكدت النتائج على الحاجة الواضحة لواضعي السياسات لتوجيه شغف وحماس الشباب بطرق أكثر عملية ومنظمة.

وقد وجد التقرير أنه في حين أن الشباب مستعدون وحريصون على تقديم مساهمات ذات مغزى ، فإن العديد منهم يفتقرون إلى الفرص للقيام بذلك. فأفاد 75 في المائة من الشباب أن لديهم المهارات اللازمة للتعامل مع قضايا المناخ في مجتمعاتهم ، وقال 63 في المائة إنهم على علم بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ للأطراف (COP26).

ومع ذلك، قال 69 في المائة من الشباب في 23 دولة إنهم لم يشاركوا أبدًا في إجراءات تغير المناخ.

تشمل بعض العوائق التي تحول دون مشاركة الشباب في العمل المناخي محدودية التواصل الرقمي في بيئتهم والثقافات الاجتماعية الهرمية التي تستبعد الشباب والافتقار إلى فرص التدريب وتنمية المهارات.

كما سلط التقرير الضوء على دور وإمكانات القنوات الرقمية كأداة للشباب لمواجهة تغير المناخ ، على الرغم من الاعتراف بأن "الفجوة الرقمية" التي تجعل بعض الأشخاص مستبعدين من الوصول إلى الإنترنت يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

ينظر الشباب بالإجماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي على أنها منصة مهمة لمشاركة الرسائل حول تغير المناخ مع أقرانهم، والتصدي للمعلومات المضللة والتأثير على من حولهم، وفقا للتقرير.

وبحسب التقرير، فبالنسبة للشباب في المناطق النائية دون الوصول إلى الإنترنت، يمكن للتلفزيون والراديو تزويدهم بمعلومات حول تغير المناخ بدلاً من ذلك.