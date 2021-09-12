صور مروعة.. مقتل 18 شخصاً جراء حادث سير شمال غرب الجزائر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 34 دقيقة

شهدت ولاية النعامة في دولة الجزائر ما يمكن وصفه بـ”المجزرة المرورية”، اليوم الأحد، حيث وقع حادث مروّع أودى بحياة 18 شخصاً، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.

وذكرت صحيفة “النهار” المحلية، أنّ الحادث وقع إثر اصطدام شاحنة نصف مقطورة وحافلة لنقل المسافرين، على الطريق الوطني رقم 06 ببلدية البيوض، في دائرة المشرية بولاية النعامة.

وتسبب الحادث إضافة إلى الضحايا الـ 18 بسقوط 6 جرحى تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.